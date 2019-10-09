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Когда начнут оказывать господдержку многодетным семьям независимо от дохода

9 Октября 2019 14:20
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Когда начнут оказывать господдержку многодетным семьям независимо от дохода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Господдержку многодетным семьям независимо от дохода планируется выдавать с 2020 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если наше предложение будет поддержано, то есть будет принят соответствующий законопроект, мы планируем с первого января (2020 года) выдавать эту помощь», - сказал Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут введены новые правила назначения АСП.

«В этой связи предлагаем вывести из состава многодетных семей получателей адресной соцпомощи и предоставить им поддержку независимо от дохода. Это будет признание авторитета многодетных матерей, повысит их материальное благополучие. Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированных размерах от 42 500 до 73 375 тенге», - сказал Биржан Нурымбетов в ходе заседания Правительства.

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Ключевые слова: Правительство РК, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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