Когда начнут дноуглубительные работы на судоходных водных путях в Атырауской области

14 Ноября 2022, 12:55

14 Ноября 2022, 12:55

Когда начнут дноуглубительные работы на судоходных водных путях в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году будут начаты дноуглубительные работы на судоходных водных путях в Атырауской области. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области в 2018-2020 году реализованы проекты по повышению водности и улучшению гидрологического режима рек Жайык и Кигаш. Общая протяженность каналов составила 194 км. Работы в данном направлении продолжаются», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр сообщил, что в 2022 году из республиканского бюджета на эти работы выделено 3 млрд. тенге.

«Важно отметить, что в соответствии с поручением Президента, данных в ходе встречи с населением Атырауской области в 2023 году будут начаты дноуглубительные работы на судоходных водных путях. Это дополнительно создаст благоприятные условия для прохода рыб к местам нереста, а также возможность беспрепятственного выхода рыболовных судов в Каспийское море», - добавил Сериккали Брекешев.