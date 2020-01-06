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Когда начнется священный месяц Рамазан в этом году
6 Января 2020 09:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году священный месяц Рамазан начнется 25 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана.
В этом году месяц Рамазан начнется 25 апреля. Ночь Ляйлятуль Кадр - с 20 на 21 мая. 24 мая - Ораза айт. Первый день Курбан айта придется на 31 июля.
Напомним, в прошлом году священный пост длился с 6 мая по 5 июня.
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