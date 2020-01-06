Когда начнется священный месяц Рамазан в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году священный месяц Рамазан начнется 25 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана.

В этом году месяц Рамазан начнется 25 апреля. Ночь Ляйлятуль Кадр - с 20 на 21 мая. 24 мая - Ораза айт. Первый день Курбан айта придется на 31 июля.



Напомним, в прошлом году священный пост длился с 6 мая по 5 июня.