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Когда начнется священный месяц Рамазан в этом году

6 Января 2020 09:01
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Когда начнется священный месяц Рамазан в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году священный месяц Рамазан начнется 25 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана.

В этом году месяц Рамазан начнется 25 апреля. Ночь Ляйлятуль Кадр - с 20 на 21 мая. 24 мая - Ораза айт. Первый день Курбан айта придется на 31 июля.


Напомним, в прошлом году священный пост длился с 6 мая по 5 июня.


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Ключевые слова: Религия, Общество,
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Автор:

Багдат Хасенова

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Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
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