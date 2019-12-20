Когда начнется старт продаж билетов на матчи сборной Казахстана в квалификации на Олимпиаду-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация хоккея сообщает о том, что билеты на матчи 3-го раунда Предолимпийского отборочного турнира команд группы «Н» (Men’s Olympic Qualification Preliminary Round 3 Group H), поступят в продажу позже запланированного срока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Ранее, ожидалось, что старт продаж билетов будет активирован после игр 2-го раунда квалификации на ОИ-2022, а именно, после матча Испания – Нидерланды, который проходил в Барселоне 15 декабря, однако не был доигран по техническим причинам, связанным с качеством льда.

Международная федерация хоккея (IIHF), датой переигровки матча назвала 8 января 2020 года, место проведения – Барселона.

Таким образом, третий соперник Национальной сборной Казахстана в 3-м раунде отборочного турнира, станет известен в январе следующего года. Напомним, помимо казахстанской сборной имя участника квартета «Н» ожидают команды Украины и Польши.

При этом, согласно регламенту IIHF, в случае победы сборной Нидерландов, именно голландские хоккеисты приедут в Нур-Султан, а в случае победы испанской команды, на «Барыс Арене» сыграет сборная Хорватии, выигравшая во 2-м раунде группу «М», а сама Испания отправится в Словению.

Матчи 3-го раунда группы «Н» пройдут в столице Казахстана на «Барыс Арене» с 6 по 9 февраля 2020 года. Сборная Казахстана проведет три матча: 6 февраля с Украиной, 7 февраля с Нидерландами/Хорватией ив заключительный день, 9 февраля – с командой Польши.

Предолимпийский отборочный турнир завершится матчами 4-го раунда, где между победителями групп 3-го раунда будут разыграны путевки на главные игры четырехлетия – лицензии на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.