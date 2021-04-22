Когда начнется производство казахстанской вакцины, рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК назвали сроки начала производства казахстанской вакцины против коронавируса QazVaс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хороший вопрос, который задается нам постоянно. Хотел бы ответить, что начало производства отечественной вакцины будет производиться все-таки в Научно-исследовательском институте биологической безопасности и к концу апреля ожидается уже поставка 50 тысяч доз вакцины. Далее по графику, по возможности выпуска, то есть по мощности, которую может позволить себе НИИ. Кроме того, сейчас идут переговоры по дополнительным мощностям, что в Турции с компанией Atabay тоже была достигнута договоренность о возможности выпуска QazVaс. Эта процедура еще не закончена», - сказал руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Нур-Султану Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, сейчас ведутся переговоры.

«Изучаются технологические схемы передачи субстанции и выпуска тех объёмов вакцины на производстве в Турции. Сейчас пока 100%-ной договоренности нет, ну не то, чтобы нет, а прорабатывается вопрос. Больше информации надо узнавать у уполномоченного органа», - заключил спикер.

Ранее, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в стране.

«Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. На сегодня первым компонентом привито 766 614, вторым компонентом – 126 550 граждан. В регионах имеется в наличии порядка 156 тысяч. доз вакцин. Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графику», - сказал Е. Киясов.