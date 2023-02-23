Когда начнется прием заявок по банкротству физлиц в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня задолженности по кредитам имеют 1 млн 180 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данная сумма, она условно расчетная. Сегодня, по полученным данным, задолженности имеют более миллиона человек, 1 млн 180 тысяч человек. Задолженность данных лиц заставляет 1 трлн 100 млрд тенге», - сказал Ержан Биржанов.

Он также заявил, что поправками в соответствующее законодательство предлагается при банкротстве физического лица сумму списанной задолженности не признавать доходом, и, соответственно, не облагать налогом.

«Таким образом предполагаемые условные потери в местный бюджет могут составлять при 100%-ом обращении данных лиц 100 млрд тенге на три года. То есть на 2023 год мы планируем 50 млрд тенге, 2024 год - 30 млрд тенге, 2025 год - 20 млрд тенге», - уточнил Ержан Биржанов.

Однако вице-министр пояснил, что это условные потери.

«Возможно, что не все лица, которые имеют задолженность, будут обращаться за банкротством, а также не попадут под критерий, возможно, будут отказы в рамках рассмотрения заявлений», - пояснил Ержан Биржанов

Он также заявил, что уже включены госуслуги по финансовым управляющим.

«Заявление уже в электронным формате поступает. Также мы создали новую информационную систему, которая интегрирована с 40-ка другими информационными системами как госорганов, так и других учреждений. Два раза провели «пилот». Провели испытания, система работает. Сегодня также на правительственном уровне будет проведено совещание по готовности. Третьего марта ожидаем прием первых заявок. Наши сотрудники на руководящем уровне будут направлены в регионы, где большое количество задолжников», - отметил Ержан Биржанов.

Вместе с тем спикер добавил, что банкротство - это не списание задолженности, это не амнистия, а крайняя мера, которая подразумевает применение ряда ограничений.