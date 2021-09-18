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    23:34, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда начнется отопительный сезон в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Отопительный сезон в Акмолинской области начнется в 20-х числах сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области, все оборудование готово к пуску в любой момент, а топливо хранится на складах.

    «К середине сентября подготовительные и ремонтные работы, проводимые за счет средств областного бюджета, завершены на 4 373 социальных объектах и жилых домах, а также 663 котельных. За время подготовки к зиме 2021-2022 годов обновлено свыше 75 км сетей. В рамках действующих инвестиционных программ собственные денежные ресурсы были направлены в производственный процесс и коммунальные предприятия», - отметили в ведомстве.

    На закупку угля и мазута для объектов теплоснабжения денежные средства выделяются из областного и местных бюджетов, а также предприятиями, оказывающими услуги.

    «Сегодня уже приобретено более трети топлива от объема, необходимого для прохождения зимнего времени года. Всеми теплоснабжающими организациями области своевременно заключены договора на его поставку», - пояснили в ведомстве.

    Кроме того, в Акмолинской области действуют 56 пунктов реализации угля населению. Сегодня средняя цена на уголь составляет 13,2 тысяч тенге за тонну. Также при отделах ЖКХ акиматов районов и городов открыты горячие линии для информирования населения о запасах топлива на тупиках.

    Как добавили в ведомстве, пока очередей и ажиотажа на пунктах реализации угля не наблюдается.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане на 12 тупиках производится реализация угля для жителей города.

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Казахстана Акимат Общество ЖКХ Акмолинская область
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