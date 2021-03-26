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    13:26, 26 Март 2021 | GMT +6

    Когда начнется массовая вакцинация жителей Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во второй половине апреля планируется массовая вакцинация жителей Нур-Султана. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во второй половине апреля мы планируем приступить к массовой вакцинации населения. На данный момент вакцинируется декретированная группа населения: медики, педагоги, работники экстренных служб, контингент соцучреждений. В то же время мы начали вакцинацию людей, имеющих хронические заболевания. Есть определенное недопонимание, некоторые думают, что это обычное населения, да, некоторые наши поликлиники начали вакцинацию, но это для тех людей, у кого есть хронические заболевания, мы это учитываем и стараемся им первым делать вакцинацию», - сказал Тимур Муратов в ходе брифинга в столичном акимате.

    Руководитель управления напомнил, что вакцинация проходит бесплатно.

    «Мы будем проводить организованно (вакцинацию - прим.). Через поликлиники, прививочные кабинеты, будем стараться приглашать сами, но если появится такая потребность, возможно будем вводить мобильные группы в общественных местах. Как температура теплая установится, этот вариант прорабатывается», - добавил Т. Муратов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество
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