Когда начнется массовая вакцинация жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во второй половине апреля планируется массовая вакцинация жителей Нур-Султана. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во второй половине апреля мы планируем приступить к массовой вакцинации населения. На данный момент вакцинируется декретированная группа населения: медики, педагоги, работники экстренных служб, контингент соцучреждений. В то же время мы начали вакцинацию людей, имеющих хронические заболевания. Есть определенное недопонимание, некоторые думают, что это обычное населения, да, некоторые наши поликлиники начали вакцинацию, но это для тех людей, у кого есть хронические заболевания, мы это учитываем и стараемся им первым делать вакцинацию», - сказал Тимур Муратов в ходе брифинга в столичном акимате.

Руководитель управления напомнил, что вакцинация проходит бесплатно.

«Мы будем проводить организованно (вакцинацию - прим.). Через поликлиники, прививочные кабинеты, будем стараться приглашать сами, но если появится такая потребность, возможно будем вводить мобильные группы в общественных местах. Как температура теплая установится, этот вариант прорабатывается», - добавил Т. Муратов.