Когда можно отследить признаки аутизма у детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Люди с аутизмом очень разные. У некоторых из них встречаются неординарные способности и фантастическая память, у других - выраженные трудности с общением и обучением. На брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы руководитель аутизм-центра «Асыл Мирас» Альмира Калимова сообщила о том, что в нашей стране официальной статистики по аутизму нет, но появились методы, которые помогают выявлять признаки РАС (расстройства аутистического спектра). Работу в данном направлении осуществляет «Фонд Булата Утемуратова» абсолютно бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК Алматы.

Как правило, признаки аутизма родители могут выявить в раннем детстве. Дети с РАС не говорят «мама, папа», не смотрят в глаза, не улыбаются и не плачут. В таком случае, по словам руководителя аутизм-центра, важно сразу обращаться к специалистам и искать подходящую программу интервенции, которая существенно улучшит функциональные навыки ребенка.

«Кроме того, такие дети не отзываются на имя, не умеют выполнять простые действия. Например, не реагируют на просьбы принести стул, показать куклу, находятся в «своем мире», игры таких детей стереотипные - раскручивание колесиков машин, стройка предметов в ряд, перебирание пальцев, повторяющиеся движения в виде прыжков на месте, бега от стенки к стенке, бега по кругу, кружения вокруг своей оси, хождения на цыпочках. Стоит понимать, что аутизм не считается заболеванием», - рассказала Альмира Калимова.

Руководитель «Асыл Мирас» рассказала, что в их центре наблюдался ребенок, который показывал хорошие результаты в школе, но не мог попросить у своей мамы что-либо. Поэтому расстройство аутистического спектра всегда обширно, нет одинаковых людей с аутизмом.

Дети с аутизмом, вовремя не прошедшие диагностику и не получившие психолого-педагогическую поддержку, испытывают трудности во взаимодействии с окружающим миром в более взрослом возрасте. Нужно понимать, что аутизм может сохраниться на всю жизнь.

Спикер отметила, что с каждым годом растет число детей с расстройством аутистического спектра (РАС). При этом точной статистики по аутизму в Казахстане нет, но если обратиться к ситуации в мире, то, по международным данным, за 2016 год в США выявлен один случай расстройства из 54 среди детей до 8 лет, в Японии - один случай из 55, в Южной Корее - один из 38, в Гонконге - один из 27 детей.

«50% родителей начинают замечать нетипичное развитие своего ребенка, когда ему исполнился год. К 24 месяцам процент родителей, которые замечают тревожные сигналы, достигает уже 90%. На скринингах спрашиваем у родителей, есть ли у ваших детей зрительный контакт, мама отвечает, да, есть. Проверяем, контакт отсутствует. Ребенок не отзывается на имя, а оборачивается на такие слова, как «на», зная, что его в этом случае покормят», - сообщила Альмира Калимова.

В Казахстане работу в этом направлении с 2014 года осуществляет «Фонд Булата Утемуратова». С 2015 года фонд занимается реализацией Программы «Аутизм. Мир один для всех!» через сеть аутизм-центров «Асыл Мирас» в 11 регионах Казахстана. Только в алматинском филиале за 7 лет работы диагностику прошли 2937 детей, диагноз был подтвержден у 2463 детей (84%), завершили Программы помощи 1659 детей. В настоящее время услуги в центре получают 103 ребенка.

«В наших центрах работают специалисты, прошедшие обучение у международных экспертов по работе с РАC. Все услуги абсолютно бесплатные. Родителей также вовлекаем в развитие ребенка с аутизмом», - сообщила Альмира Калимова.

Для зачисления ребенка в аутизм-центр «Асыл Мирас» и определения в программы поддержки проводится диагностика ребенка, начиная с ясельного возраста. После прохождения диагностики специалист направляет ребенка в одну из шести программ нашего центра (ранняя поддержка, развитие обучающих навыков, развитие речевых навыков (джаспер), развитие социальных навыков, развитие жизненных навыков или интенсивный курс). Каждая из программ (кроме интенсивного) состоят из 36 занятий, которые проходят по одному часу, три раза в неделю, в течение 3 месяцев. Ранняя поддержка — это групповая программа (не более 2-3 детей и родители). Работают в центре с детьми до 10 лет.

Альмира Калимова рассказала, что в центре родителей учат правильно воспитывать ребенка-аутиста, фиксируя нежелательное и желательное поведение.