Когда можно идти на зайца, лося и косулю: календарь охоты в Костанайской области

В Костанайской области продолжается осенний сезон охоты. Специалисты напоминают охотникам о разрешенных сроках добычи животных, необходимых документах и ответственности за нарушение правил, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил главный специалист Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам Бидибаев, с 15 сентября 2026 года в регионе открылась охота на самок и молодняк сибирской косули и лося.

При этом охота на самцов сибирской косули и лося началась еще 15 июля и продлится до 31 декабря 2026 года.

С 5 сентября разрешена охота на кабана. Сезон также завершится 31 декабря.

Охота на пушных животных начнется с 1 ноября. Добывать зайца, корсака и лисицу можно будет до 15 февраля 2027 года. Для зайца-толая установлен другой срок — до 31 января 2027 года.

Если охотник использует охотничьих собак или ловчих хищных птиц, сезон на эти виды начинается раньше — с 15 октября 2026 года. Продолжается и охота на водоплавающую дичь. Гуся, утку и лысуху разрешено добывать с последней субботы августа до 30 ноября 2026 года.

Перед выходом на охоту необходимо иметь при себе все предусмотренные законом документы. Для любительской или спортивной охоты требуются:

удостоверение охотника;

разрешение на пользование животным миром;

путевка субъекта охотничьего хозяйства;

при использовании огнестрельного оружия — разрешение на его хранение и ношение, а также на патроны;

при охоте с ловчими хищными птицами — паспорт птицы.

Есть и возрастные ограничения. Охотиться с огнестрельным оружием можно с 21 года. При использовании других разрешенных орудий добычи, охотничьих собак и ловчих птиц — с 14 лет.

В инспекции напоминают, что добывать животных можно только в установленные сроки и при наличии необходимых разрешений.

За незаконную охоту предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, нарушителю придется возместить государству ущерб за каждое незаконно добытое животное. Отдельная ответственность предусмотрена за незаконную добычу животных и птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Во время охотничьего сезона инспекторы проводят совместные рейды с егерскими службами охотничьих хозяйств и сотрудниками полиции. Во время таких проверок выявляют факты незаконной добычи животных, проверяют документы охотников и соблюдение установленных сроков и правил. На период сезона природоохранные организации работают в усиленном режиме.

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