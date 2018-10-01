Когда можно будет подать электронную заявку в Астана-Теплотранзит

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В АО «Астана-Теплотранзит» рассказали, когда предприятие планирует перейти на электронные отношения с потребителем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно цифровизации бизнес-процессов, а также процессов отношений с потребителем, нами была составлена дорожная карта. Мы переходим на электронные отношения с потребителем. Люди, которые хотят подать электронную заявку, к примеру на получение технических условий либо на все наши услуги, смогут получать электронные ответы уже с конца текущего года либо с начала 2019 года», - сообщил и.о. председателя правления АО «Астана-Теплотранзит» Сергей Голев на пресс-конференции.



Он добавил, что процессы, касающиеся цифровизации и автоматизации услуг на предприятии, ведутся согласно плану.

«Мы держим руку на пульсе, вопросы управления производственным процессом были решены несколько лет назад, но улучшения идут постоянно. В частности, улучшения произошли в части технического контроля, управления диспетчерской службы», - отметил С. Голев.

Так, по информации и.о. председателя правления АО «Теплотранзит», на сегодняшний день из 14 насосных станций 3 управляются удаленно, в автоматическом режиме, без дежурного персонала.

«Это очень сложная и кропотливая работа. Все процессы сейчас автоматизированы, опыт будем дальше применять на оставшихся станциях», - заключил С. Голев.

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей АО «Астана-Теплотранзит» составляет 760 км трассы. Увеличение протяженности трассы за 2017 год составило 63 км, или 9%.