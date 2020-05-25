Когда можно будет купаться в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов призвал граждан ждать, когда вода прогреется до 18-20 градусов, а также не купаться в состоянии опьянения и не оставлять детей без присмотра, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на начальника ДЧС Алексея Советова.

По словам главного спасателя региона, вода еще холодная, всего 16 градусов. Соотношение температуры тела, воздуха и воды приводит к сердечной недостаточности и судорогам.

В области с начала купального сезона утонули три человека. Первым утонул рыбак, это случилось в Целиноградском районе еще в апреле.

«Второй и третий случай - купание в неположенных местах. Первый из них произошел 13 мая на реке Нуре в Коргалжынском районе, когда группа молодых людей, в том числе и 18-летний погибший, купались в неположенном месте», - рассказал А. Советов.

По словам спикера, одного из пловцов унесло течением. Его нашли водолазы.

«Кроме того, буквально вчера трагедия произошла в Акколе, молодые люди отдыхали, употребляли алкоголь и устроили заплыв. Их было четверо, в заплыве участвовали двое. Один выплыл, тело другого было поднято водолазами», - добавил Советов.



