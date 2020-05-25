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вчера 23:50
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Когда можно будет купаться в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов призвал граждан ждать, когда вода прогреется до 18-20 градусов, а также не купаться в состоянии опьянения и не оставлять детей без присмотра, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на начальника ДЧС Алексея Советова.
По словам главного спасателя региона, вода еще холодная, всего 16 градусов. Соотношение температуры тела, воздуха и воды приводит к сердечной недостаточности и судорогам.
В области с начала купального сезона утонули три человека. Первым утонул рыбак, это случилось в Целиноградском районе еще в апреле.
«Второй и третий случай - купание в неположенных местах. Первый из них произошел 13 мая на реке Нуре в Коргалжынском районе, когда группа молодых людей, в том числе и 18-летний погибший, купались в неположенном месте», - рассказал А. Советов.
По словам спикера, одного из пловцов унесло течением. Его нашли водолазы.
«Кроме того, буквально вчера трагедия произошла в Акколе, молодые люди отдыхали, употребляли алкоголь и устроили заплыв. Их было четверо, в заплыве участвовали двое. Один выплыл, тело другого было поднято водолазами», - добавил Советов.
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