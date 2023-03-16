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Когда могут завершить процесс демаркации границы Казахстана с Россией

16 Марта 2023, 18:29
Когда могут завершить процесс демаркации границы Казахстана с Россией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко прокомментировал, когда планируется завершить процесс демаркации границы между Казахстаном и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс демаркации границы с РФ продолжается не один год и на данном этапе можно сказать, что он находится на заключительной стадии. Протяженность границы Казахстана с Россией - более 7,5 тысяч км. Это самая протяженная граница в мире. Поэтому можете представить и сложности, которые присутствуют при определении границы на местности, с учетом того, что она также проходит по участкам со сложным рельефом. Например, по гористой местности», - сказал замминистра журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

«Поэтому процесс демаркации границы с РФ – это рабочий процесс. Он продолжается также интенсивно и регулярно в совершенно нормальном режиме. Мы рассчитываем, что в течение 3-4 лет сможем завершить и этот процесс», - отметил Роман Василенко.

Ранее сенаторы приняли проект закона Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы».

По информации МИД, протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном удлинилась на 5 километров.


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