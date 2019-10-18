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Когда многодетные семьи начнут получать госпособие нового формата

18 Октября 2019 14:26
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Когда многодетные семьи начнут получать госпособие нового формата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О сроках выплаты государственного пособия многодетным семьям по новому формату рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«По прогнозам специалистов Министерства труда и социальной защиты населения РК, на выплату государственного пособия по многодетности смогут претендовать 340,3 тыс. семей, в которых 4 и более детей. Необходимо учитывать, что к моменту введения этого пособия количество его получателей может возрасти ввиду увеличения числа многодетных семей в Казахстане», - проинформировали в пресс-службе.

Введение данного госпособия является одним из трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных в новых механизмах оказания адресной социальной помощи (АСП), разработанных Минтруда по поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана от 2 сентября т.г.

В ближайшее время ведомство планирует внести соответствующий законопроект на рассмотрение Парламента РК.

Вышеуказанное госпособие планируется выплачивать всем многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры госпособия будут дифференцированные в зависимости от количества детей. Так, семьи с 4-мя детьми будут получать 42 500 тенге, с 5-ю детьми – 53 125 тенге, с 6-ю детьми – 63 750 тенге, с 7-ю и более детьми – 74 375 тенге.

В среднем размер пособия будет составлять 10-11 тыс. тенге на каждого ребенка, что в 4-7 раз больше аналогичных пособий, назначение которых было прекращено с 2018 года.

Напомним, в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о планах по изменению формата выплаты адресной социальной помощи и других государственных пособий для уязвимых слоев населения.

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Минтруда РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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