Когда ликвидируют возгорание камыша в Атырауской области, сообщил глава МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с горением камышовых зарослей в Атырауской области прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данное время в Атырауской области обстановка находится под контролем, хотя и труднодоступная местность. Мы привлекли дополнительные силы, в том числе воздушные суда с водносливным устройством для тушения пожара. Я думаю, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня мы полностью ликвидируем очаг возгорания», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в Атырау в природном резервате «Акжайык» на побережье Каспийского моря горят 85 га тростниковых зарослей.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в 30 км от села Дамба вдоль побережья Каспийского моря на территории государственного природного резервата «Акжайык» загорелись тростниковые заросли - камыш.