Когда ликвидируют КСК в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК встретились с избирателями в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла в производственном цехе АО «Астана -Теплотранзит».

«Каждый год после Нового года мы выезжаем в разные регионы - начиная со столицы и заканчивая отдаленными селами, встречаемся с населением», - отметил в своем выступлении мажилисмен Сапар Ахметов.

Депутат рассказал работникам предприятия о новшествах в вопросах жилищных отношений, принятых в Казахстане.

«Мы впервые дали право местным исполнительным органам за счет бюджетных средств проводить капитальный ремонт жилых домов, их инженерных сетей, ремонт фасадов, замену лифтов. Раньше бюджет на это не мог тратить средства, сегодня государство себе это может позволить», - сказал Сапар Ахметов.

Депутат добавил, что уже на 2020-2021 годы из республиканского бюджета на ремонт домов выделяется 30 млрд тенге.

«Мы уже считаем, что если это распределить по регионам, то выделяется как минимум по 2 млрд тенге каждому региону и на эти средства порядка 800 домов можно будет отремонтировать. Дополнительно к этому мы полностью поменяли управление жилыми домами. Те КСК, которые работают, будут работать в течение трех лет, но органом управления теперь признается Совет дома, который будет контролировать деятельность и объединения собственников имущества, управляющих компаний и кооперативов собственников квартир. Теперь сами собственники будут решать, куда направлять деньги и сколько собирать», - пояснил Сапар Ахметов.

В ходе встречи работники «Астана - Теплотранзит» смогли задать депутатам интересующие их вопросы и получили ответы.

В мероприятии приняли участие мажилисмены Сапар Ахметов, Павел Казанцев и Джамиля Нурманбетова.