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Когда ликвидируют аварийные нефтяные скважины в Казахстане

20 Августа 2021 14:11
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Когда ликвидируют аварийные нефтяные скважины в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по ликвидации аварийных нефтяных скважин рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях ликвидации аварийных нефтяных скважин, загрязняющих окружающую среду, в период с 2010 по 2021 годы проведены обследования территории страны. В ходе обследования выявлены 132 аварийные нефтяные скважины, из них 126 ликвидированы за счет средств государственного бюджета», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, требуют ликвидации 6 скважин, в том числе в Актюбинской области - 3, в Атырауской области – 1 скважина и 2 скважины в Мангистауской области.

«К ликвидационным мероприятиям 6 вышеперечисленных бесхозных аварийных нефтяных скважин планируется приступить в 2023 году», - добавил он.

Ранее С. Брекешев рассказал , сколько месторождений находится на госбалансе страны.

«С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года по результатам проведенных геологоразведочных работ на Госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, 4 – полиметаллов и т.д», - отметил он.

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#Экология   #Нефть   #Минэкологии  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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