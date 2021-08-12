Когда китайская вакцина Vero Cell будет доступна карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 42 тысячи человек смогут привиться китайской вакциной Vero Cell. Препарат должен поступить в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев на брифинге в прямом эфире на платформе Региональной службы коммуникаций.

«В новостях вы видели, что Казахстан закупил вакцину производства компании Sinopharm. Она называется Vero Cell. Ожидаем поставку в область партии в объёме 84 тысяч доз. Это двухфазная вакцина. Её получат у нас 42 тысячи жителей», – сказал Гамаль Токсамбаев.

Китайская вакцина Vero Cell 7 мая этого года была одобрена к применению Всемирной организацией здравоохранения. В июле она вошла в банк вакцин COVAX. Вакцина инактивированная, двухдозная.

По информации руководителя управления, в области имеется российская вакцина «Спутник V» и отечественная QazVac. Он добавил, что второй компонент вакцин Hayat-Vax и CoronaVac доступен только тем, кто получил их первую дозу и завершает иммунизацию.

В Карагандинской области по состоянию на 12 августа первый компонент вакцины против коронавируса получили 432 331 человек, второй – 322 175.