Когда казахстанскую вакцину будут производить на заводе в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК пояснил, когда казахстанскую вакцину будут производить на мощностях завода в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ожидаем данные. Дело в том, что сейчас отрабатываются графики запуска производств. Скоро уже должны сдать технологическую линию. В дальнейшем после валидации и проведения всех процессов завод будет запущен. Пока ориентировочно ожидаем, что это будет к концу этого года. По датам Министерство образования и науки РК должно сообщить», - прояснил ситуацию министр здравоохранения РК.

Он также напомнил, что на базе НИИ проблем биологической безопасности выпущена первая партия вакцины, однако сейчас ожидают технические отчеты по результатам клинических исследований.

«Ожидаем их в конце апреля. Приглашаю вас и готовлюсь к вакцинированию», - добавил Алексей Цой.

Ранее он привел данные, сколько человек привито первой и вторыми компонентами вакцины.