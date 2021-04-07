Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Когда казахстанскую вакцину будут производить на заводе в Жамбылской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Апреля 2021, 17:39
Когда казахстанскую вакцину будут производить на заводе в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК пояснил, когда казахстанскую вакцину будут производить на мощностях завода в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ожидаем данные. Дело в том, что сейчас отрабатываются графики запуска производств. Скоро уже должны сдать технологическую линию. В дальнейшем после валидации и проведения всех процессов завод будет запущен. Пока ориентировочно ожидаем, что это будет к концу этого года. По датам Министерство образования и науки РК должно сообщить», - прояснил ситуацию министр здравоохранения РК.

Он также напомнил, что на базе НИИ проблем биологической безопасности выпущена первая партия вакцины, однако сейчас ожидают технические отчеты по результатам клинических исследований.

«Ожидаем их в конце апреля. Приглашаю вас и готовлюсь к вакцинированию», - добавил Алексей Цой.

Ранее он привел данные, сколько человек привито первой и вторыми компонентами вакцины.


Жамбылская область   Минздрав РК   Промышленность   Здравоохранение   Регионы Казахстана   Коронавирус в РК   Вакцинация   QazCovid-in   QazVaс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом