Когда казахстанские вузы начнут выдавать дипломы собственного образца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году вузы РК начнут выдавать дипломы собственного образца. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев на встрече министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с ректорами вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор департамента рассказал, что Министерством образования и науки ведется планомерная работа по расширению академической самостоятельности, но при этом повышаются требования к качеству.

«Также ведем мониторинг создания рабочих мест выпускниками. Были исключены количественные показатели по минимальному контингенту студентов, то есть фактически был осуществлен переход от количественных к качественным показателям. Вместе с тем, были включены нормы по усилению письменной работы и формированию культуры академической честности. Нормы, касающиеся внутренней системы обеспечения качества. Была проведена работа по минимизации отчетов и освобождению преподавателей вузов от бумажной нагрузки. Это также повысило академическую и управленческую самостоятельность вузов. В общей сложности было исключено 11 форм отчетности. С текущего года вузами будут впервые выдаваться дипломы собственного образца», – сказал А.Тойбаев.

В своем докладе директор департамента также сообщил, что с этого года запускается мероприятие по развитию инфраструктуры вузов с использованием государственно-частного партнерства. Это связано с тем, что к 2030 году ожидается увеличение выпускников школ в 2 раза, до 301 602 человек. При этом, инфраструктура вузов не увеличивается.