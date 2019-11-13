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Когда казахстанские банки снизят процентные ставки

13 Ноября 2019 11:21
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Когда казахстанские банки снизят процентные ставки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ратификация соглашения по гармонизации законодательства стран-участников ЕАЭС в сфере финансового рынка может привести к снижению процентных ставок работающих в Казахстане банков. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня соглашение, которое мы обсуждали, о вопросах взаимного допуске на рынок, снятии барьеров, является, наоборот, условием развития конкуренции и улучшения сервиса со стороны банковского сектора. Расширение поля участников предполагает, конечно, в будущем и снижение тарифов, условий комиссий и процентных ставок», - сказал Ерболат Досаев в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса.

Отметим, что Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка», который подразумевает создание общего финансового рынка в рамках ЕАЭС.

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Ключевые слова: Экономика, ЕАЭС,
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Автор:

Серик Сабеков

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