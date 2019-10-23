Когда казахстанские авиакомпании будут самоокупаться, рассказал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о ситуации на внутреннем авиарынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши расходы в 2020 году растут от 5 до 9 млрд тенге. В 2018 году, когда началась эта программа, было выделено было выделено 2 млрд тенге, это на 14 внутренних авиарейсов. В 2019 году в связи с увеличением цен на ГСМ, эта сумма составила 2,7 млрд тенге. Если честно признаться, большая часть этих средств направляется на 14 внутренних рейсов. Вы знаете, в 2019 году 6 июля добавился еще один рейс Нур-Султан – Токио. На это направление только 1,6 млрд тенге. Это был неполный год, поэтому по маршруту Нур-Султан – Токио расходы составили 2,9 млрд тенге», - сказал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, нужно видеть конечный результат.

«В настоящее время мы оказываем помощь компаниям, но не только компаниям, мы оказываем помощь и населению, то есть предоставляем льготы по авиабилетам. Первая наша цель – это создание условий для населения. В следующем году по нашему плану по пяти авиалиниям, они перейдут на самоокупаемость где-то на 80%. В 2021 году пять авиарейсов у нас сократятся. Самые большие расходы – Токио, это у нас идет пилотный проект. Осуществляется авиакомпанией SCAT. Это только планируем», - подчеркнул спикер.

Министр также отметил, что сумма будет снижаться по результатам 2020 года.

«В бюджетном планировании на 2021 год, объем субсидий, у нас есть в планах снижения до 2 млрд тенге. В настоящее время, самый большой доход – это организовать авиарейсы из таких малых населенных пунктов как: Урджар, Балхаш, Ушарал. То есть, чтобы население могло из этих малых городов иметь доступ на авиарейсы до Нур-Султана. Вы знаете, с Урджара, например, до Астаны билет стоит 10 тыс. тенге. Благодаря этому, население довольно нашими услугами авиарейсов», - заключил Б. Атамкулов.