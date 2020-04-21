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Когда казахстанцы встретят священную Ночь Предопределения – «Қадір түнi»

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2020, 13:30
Когда казахстанцы встретят священную Ночь Предопределения – «Қадір түнi»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь Предопределения – «Қадір түнi» с 19 по 20 мая. Об этом на брифинге в СЦК сообщил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь с 19 по 20 мая наступает Қадір түні. 24 мая мы совершим айт намаз», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Отметим, что «Қадір түні» самая значимая ночь священного месяца Рамазан. Считается, что просьбы верующих именно в эту ночь не остаются без ответа. Встречают ее, читая Коран и совершая молитвы.

Айт-намаз предвещает окончание поста – Ораза. Отмечается, что пост Ораза помогает избавиться от греховных мыслей, очищает душу и тело добрыми делами и молитвами.


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