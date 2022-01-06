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Когда казахстанцы снова смогут использовать платежные карты и приложения

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Января 2022, 17:02
Когда казахстанцы снова смогут использовать платежные карты и приложения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию касательно возможности оплачивать покупки платежными картами и посредством мобильных приложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это, в первую очередь, связано с отсутствием интернета. А также с отсутствием возможности обеспечить безопасную инкассацию при пополнении наличности. Все системы для оказания финансовых услуг находятся в рабочем состоянии. И после восстановления интернета и стабилизации ситуации в стране нашим гражданам будет предоставлена полная возможность расплачиваться карточками, пользоваться банковскими приложениями, использовать депозиты, проводить платежи, снимать деньги непосредственно через банки, банкоматы и платежные терминалы. Как вы все знаете, в настоящее время проводятся антитеррористические операции, и мы надеемся, что в самое ближайшее время ситуация в стране стабилизируется и сразу автоматически будет восстановлен весь спектр банковских операций», - сказал Берик Шолпанкулов.

По его словам, с учетом введения режима ЧП 5 января, только в Алматы и Мангистауской области вся финансовая инфраструктура функционировала в штатном режиме, обрабатывались все платежи, проводились торги на фондовой бирже. Сегодня с учетом проведения антитеррористических операций АРРФР и НБК принято совместное решение временно, сроком на один рабочий день 6 января, приостановить работу всех финансовых организаций, в том числе и банков второго уровня для обеспечения безопасности населения, работников финансовых организаций и сохранности инфраструктуры.

«Учитывая, что завтра праздничный день и два выходных дня, финансовые организации в этот период также не будут оказывать услуги. При восстановлении интернета населению, как обычно, будут доступны банковские операции в мобильных приложениях банков второго уровня, в том числе и переводы, проведение платежей и другое», - отметил спикер.

Напомним, в Казахстане приостановили работу банки второго уровня. Простаивают и некоторые банкоматы, всего их в республике свыше 12 тысяч. Часть из них не работает, а в тех, что работают, отсутствуют деньги.


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