Когда казахстанцы смогут увидеть сериалы «Абай» и «Аль-Фараби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьера сериалов «Абай» и «Аль-Фараби» состоится 16 декабря в День Независимости. Об этом сообщила председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, выступая на Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что пандемия стала препятствием для сферы производства телесериалов, производство полностью не остановилось. В этом году мы снимаем 13 сериалов. Съемка сериала «Абай», посвященного 175-летию великого поэта, а также сериала «Аль-Фараби», посвященного юбилею великого ученого, немного запоздала, но все же мы успели ее закончить. В этой связи хотела бы сообщить, что оба исторических сериала выйдут в эфир в декабре ко Дню Независимости», - сказала Ляззат Танысбай.

Кроме того, по ее словам, в этом сезоне будут представлены вниманию зрителей сериалы «Махаббат, қызық мол жылдар», а ткже сприал, посвященный независимости «Замандастар», который состоит из 100 частей.

«Кастинг на фильм «Махаббат, қызық мол жылдар» был полностью проведен в онлайн режиме. От претендентов поступило более 7300 фото, а также видеообращений. Проведение такого кастинга для нас стало первым опытом. Мы продолжим развивать этот опыт», - добавила Ляззат Танысбай.