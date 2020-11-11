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Когда казахстанцы смогут увидеть сериалы «Абай» и «Аль-Фараби»

11 Ноября 2020 11:32
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Когда казахстанцы смогут увидеть сериалы «Абай» и «Аль-Фараби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьера сериалов «Абай» и «Аль-Фараби» состоится 16 декабря в День Независимости. Об этом сообщила председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, выступая на Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на то, что пандемия стала препятствием для сферы производства телесериалов, производство полностью не остановилось. В этом году мы снимаем 13 сериалов. Съемка сериала «Абай», посвященного 175-летию великого поэта, а также сериала «Аль-Фараби», посвященного юбилею великого ученого, немного запоздала, но все же мы успели ее закончить. В этой связи хотела бы сообщить, что оба исторических сериала выйдут в эфир в декабре ко Дню Независимости», - сказала Ляззат Танысбай.

Кроме того, по ее словам, в этом сезоне будут представлены вниманию зрителей сериалы «Махаббат, қызық мол жылдар», а ткже сприал, посвященный независимости «Замандастар», который состоит из 100 частей.

«Кастинг на фильм «Махаббат, қызық мол жылдар» был полностью проведен в онлайн режиме. От претендентов поступило более 7300 фото, а также видеообращений. Проведение такого кастинга для нас стало первым опытом. Мы продолжим развивать этот опыт», - добавила Ляззат Танысбай.


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#Культура   #СМИ   #аль-Фараби   #Абай  
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Автор:

Серик Сабеков

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