НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда казахстанцы смогут посетить испанские курорты, рассказала Государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно туризма, мы потихоньку открываемся. Мы открываем новые безопасные коридоры, в особенности, когда речь идет о наших островах. Наше министерство туризма работает над тем, чтобы летом в августе-июле мы могли обеспечить безопасность туризма. Мы надеемся на увеличение и ускорение вакцинации как в нашей стране, так и в других странах», – сказала Кристина Гаяк, отвечая на вопросы журналистов.

Она также добавила, что на сегодня в Испании готовят протоколы для безопасного передвижения людей.

«Мы готовим протоколы для передвижения людей в безопасности, для нас это очень важно. Мы открыли большинство наших регионов для внутреннего передвижения, которые находились в локдауне на протяжении долгого времени. Мы ожидаем 70% вакцинации населения к августу. Интерес к нашей сфере туризма растет и мы надеемся, что будем принимать туристов из разных частей света», – добавила Кристина Гаяк.

Ранее о ходе переговоров по запуску прямых авиарейсов из Казахстана в Испанию, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев.

«Этот вопрос тоже обсуждался. До пандемии у нас была договоренность. Был подписан меморандум. Сейчас идет речь о согласование текста межправительственного соглашения об авиасообщении. Договоренность была о налаживании семи регулярных рейсов в неделю, но опять же, пандемия внесла свои коррективы. Сегодня по мере улучшения эпидемиологической ситуации – как у нас, так и в Испании, приблизительно в августе-сентябре, я думаю, что мы уже будет переходить к активной фазе запуска этих авиарейсов», – уточнил Ерлан Алимбаев.