+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда казахстанцы смогут платно вакцинироваться Pfizer

7 Декабря 2021 13:12
Поделиться:
Когда казахстанцы смогут платно вакцинироваться Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда казахстанцы смогут привиться вакциной Pfizer на платной основе, ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алексей Цой о признании QazVac: Казахстан готовит документы для аккредитации
Фейк: Вакцины против COVID-19 содержат вещество для отслеживания Шесть человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в РК 57 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

Алексей Цой отметил, что стоимость вакцины Pfizer для коммерческих целей определяется. Сегодня с компанией согласовывается возможность платной вакцинации.

Также министр прокомментировал сообщение о начале записи на платную вакцинацию Pfizer для желающих в Алматы.

«Списки собираются для определения потребности, сейчас в Алматы поликлиники изучают спрос, нужно понимать, что вакцина имеет определенный срок годности. Нужно понимать, сколько граждан желают получить эту вакцину. В столице - аналогично. Сейчас везде проводится такая работа, во всех регионах. Сколько нужно реально, сколько граждан желают привиться, и тогда уже будет понятно, сколько четко нужно поставлять», - отметил А. Цой.

«О сроках (поставки - прим.) пока не могу сказать, но в ближайшее время. Мы обсуждаем, вопрос прорабатывается», - прокомментировал министр.

По словам Алексей Цоя, вакцина Pfizer применяется неплохо.

«Вакцинация идет спокойно. Раньше очень много было запросов, именно для этих категорий - беременных и кормящих, не было вакцин, которые были одобрены. Дети с 12 лет очень активно вакицнируются», - сказал Алексей Цой.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Алексей Цой о признании QazVac: Казахстан готовит документы для аккредитации
Фейк: Вакцины против COVID-19 содержат вещество для отслеживания
Шесть человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в РК
57 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
Популярное
1 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
2 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
3 Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
4 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
5 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
6 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Читайте также
257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы
Более 460 учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Алматинской области
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив