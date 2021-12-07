Когда казахстанцы смогут платно вакцинироваться Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда казахстанцы смогут привиться вакциной Pfizer на платной основе, ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алексей Цой отметил, что стоимость вакцины Pfizer для коммерческих целей определяется. Сегодня с компанией согласовывается возможность платной вакцинации.

Также министр прокомментировал сообщение о начале записи на платную вакцинацию Pfizer для желающих в Алматы.

«Списки собираются для определения потребности, сейчас в Алматы поликлиники изучают спрос, нужно понимать, что вакцина имеет определенный срок годности. Нужно понимать, сколько граждан желают получить эту вакцину. В столице - аналогично. Сейчас везде проводится такая работа, во всех регионах. Сколько нужно реально, сколько граждан желают привиться, и тогда уже будет понятно, сколько четко нужно поставлять», - отметил А. Цой.

«О сроках (поставки - прим.) пока не могу сказать, но в ближайшее время. Мы обсуждаем, вопрос прорабатывается», - прокомментировал министр.

По словам Алексей Цоя, вакцина Pfizer применяется неплохо.

«Вакцинация идет спокойно. Раньше очень много было запросов, именно для этих категорий - беременных и кормящих, не было вакцин, которые были одобрены. Дети с 12 лет очень активно вакицнируются», - сказал Алексей Цой.