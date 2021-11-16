Когда казахстанцы смогут платно привиться вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доступность казахстанцам платно вакцинироваться Pfizer прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важное решение принято. Правительство поддержало, чтобы в коммерческий сегмент Pfizer был направлен. Сейчас механизм прорабатывается, определяется место. Мы планируем, что во все регионы Казахстана обеспечим возможность для того, чтобы данная вакцина могла быть использована в коммерческом сегменте. За исключением тех категорий, которые уже сейчас бесплатно вакцинируются – подростки, беременные и кормящие. Всем остальным, для тех, кто связывают вакцинацию с международными поездками, будет возможность получить такую вакцину», - рассказал Алексей Цой журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр ответил на вопрос, когда граждане примерно смогут вакцинироваться платно. По словам Алексей Цоя, стоимость вакцины пока неизвестна.

«Цена определится, это же коммерческий сегмент. Там определенная конкурентная среда. Мы планируем, что до конца этого года эта вакцина должна поступить в оборот», - прокомментировал глава Минздрава.

«До конца года мы определимся с поставками в регионы, по механизмам, где это будет. Там очень важно соблюдение всех требований холодовой цепи. Скорее всего, это будет на объектах, которые уже сейчас занимаются вакцинацией, там где есть холодильное оборудование, определенные требования», - считает Алексей Цой.

Как пояснил министр, в коммерческий оборот ведутся дополнительные объемы и поставки.

«Самое главное, что все механизмы поставки, юридические вопросы отработаны. Это была очень большая работа. Сейчас в принципе мы можем расширять дополнительными соглашениями. Уже сам механизм закупа и поставок отработан», - сказал глава ведомства.

Министр отметил, что первая партия американской вакцины поступила, и поставка Pfizer в Казахстан планируется практически каждую неделю.







