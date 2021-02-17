Когда казахстанцы смогут инвестировать пенсионные накопления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестировать свои пенсионные активы казахстанцы смогут со следующей недели. Об этом сообщили в Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельные управляющие компании, которые планируют управлять пенсионными активами, уже начали работу с ЕНПФ по заключению договоров на доверительное управление пенсионными активами. Ими с начала февраля отрабатываются технические вопросы, связанные с обменом информации и передачи пенсионных накоплений. После заключения договоров и публикации на сайте ЕНПФ реестра управляющих компаний вкладчик уже сможет выбрать управляющую компанию и перевести туда часть своих накоплений. На следующей неделе мы ожидаем, что вкладчикам уже будет доступна данная опция», - сказал директор департамента рынка ценных бумаг Агентства Едиль Медеу в ходе брифинга для журналистов.

По данным Агентства, на текущий момент утвержденным требованиям соответствуют 6 из 18 управляющих компаний, обладающие лицензиями Агентства на управление инвестиционным портфелем, в частности:

1) АО «First Heartland Jysan Invest»,

2) АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»,

3) АО «Halyk Global Markets» (ДО АО «Народный Банк Казахстана»),

4) АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»,

5) АО «First Heartland Capital»,

6) АО «Сентрас Секьюритиз».

Список управляющих компаний опубликован на сайте Агентства.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева заявила, что включение управляющих компаний в данный список не означает, что управляющие компании будут оказывать услуги по управлению пенсионными активами. Решение должно приниматься самой компанией и ее акционерами. Для передачи пенсионных накоплений в управление данным компаниям, им необходимо заключить договоры на доверительное управление и кастодиальное обслуживание. ЕНПФ на своем интернет сайте публикует список управляющих компаний, с которыми он заключил договоры на доверительное управление. После чего вкладчики вправе перевести свои накопления в управление данных компаний.

Вкладчики могут передавать пенсионные накопления в доверительное управление от одной управляющей компании в другую не чаще одного раза в год, а осуществить их возврат под управление Национального банка возможно через два года.