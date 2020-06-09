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вчера 21:57
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Когда казахстанцы смогут ездить на автомобиле без документов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда казахстанцы смогут ездить на автомобиле без документов, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казиформ».
«В части документов на автотранспортные средства, водительского удостоверения. Весной Президент поручил разработать программу, мы ее интегрировали. Она есть, в период ЧП на блокпостах мы практически полностью ее обкатали», - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге.
Глава МВД добавил, что на сегодня имеется 13 тысяч электронных планшетов, в которых интегрированы базы данных физлиц, автотранспорта, страховых компаний, техосмотра и всех регистрационных документов, которые имеются в ЦОНах, на портале «Правительстве для граждан».
«Технически уже готовы перейти», - отметил Ерлан Тургумбаев.
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