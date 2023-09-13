АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В кулуарах Правительства министр цифрового развития Багдат Мусин ответил на вопрос журналистов о том, когда казахстанцам будет доступен You Tube premium. По его словам, вице-президент YouTube обещал провести обновление до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос журналистов, министр цифрового развития Багдат Мусин заявил, что как житель Казахстана тоже ждет прихода YouTube premium.

«Поэтому я как министр, когда был в США, разговаривал с вице-президентом YouTube. Мы договорились. Они пообещали, что до конца года это обновление проведут», - прокомментировал Багдат Мусин.

По его словам, сейчас проводят последнее обновление.

«Я с ними переписывался. Они мне сообщили, что это не может быть отдельно как регион, они пакет доработают. Нам надо подождать. До конца года есть еще три месяца. Я думаю, что YouTube выполнит свое обещание», - добавил он.