Когда Казахстан сможет самостоятельно идентифицировать коронавирус из Уханя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение от полутора до двух месяцев казахстанская сторона сможет самостоятельно идентифицировать коронавирус из китайского Уханя. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг - Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наличие вируса устанавливается только лабораторным путем. ВОЗ получила структуру вируса и представила нам праймеры – необходимый материал для заправки ПЦР-приборов, которые будут определять, есть ли коронавирус и его идентичность. На данном этапе мы пока будем работать методом исключения и посылать данные в ВОЗ по алгоритму взаимодействия. А после уже сможем сами идентифицировать», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что казахстанская сторона приступила к процедуре закупки требуемых для выявления коронавируса праймеров.

«Мы приступили к процедуре закупке этих праймеров. Думаю, что в течение максимум от полутора до двух месяцев мы сможем идентифицировать вирус», - добавил он.