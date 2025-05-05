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    12:20, 05 Май 2025 | GMT +5

    Когда Казахстан решит проблему нехватки удобрений

    Казахстан полностью обеспечит аграриев удобрениями отечественного производства к 2030 году. Об этом заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АПК, техника удобрения
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    - Агрохимическая отрасль занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности страны. В этой связи, одним из ключевых стратегических задач отрасли является полное обеспечение местных аграриев к 2030 году основными видами удобрений отечественного производства, - сообщил министр.

    По его словам, за счет реконструкции и новых проектов до 2030 года общий объем удобрений будет увеличен до 4 млн тонн. В то же время планируется производство новых видов удобрений, таких как карбамид, хлорид калия и дикальцийфосфат.

    Теги:
    Правительство Министерство промышленности и строительства Экономика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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