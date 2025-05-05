Когда Казахстан решит проблему нехватки удобрений

- Агрохимическая отрасль занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности страны. В этой связи, одним из ключевых стратегических задач отрасли является полное обеспечение местных аграриев к 2030 году основными видами удобрений отечественного производства, - сообщил министр.

По его словам, за счет реконструкции и новых проектов до 2030 года общий объем удобрений будет увеличен до 4 млн тонн. В то же время планируется производство новых видов удобрений, таких как карбамид, хлорид калия и дикальцийфосфат.