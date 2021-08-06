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Когда Казахстан полностью перейдет на электронные торги сжиженным газом

6 Августа 2021 13:51
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Когда Казахстан полностью перейдет на электронные торги сжиженным газом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда Казахстан полностью перейдет на электронные торги сжиженным газом? На этот вопрос ответил вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Реализация сжиженного нефтяного газа (СНГ) полностью перейдет на электронные торги в январе 2022 года. Для этого Казахстан принял соответствующие поправки в Закон «О газе и газоснабжении».

«В рамках поправок с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан согласован график, в котором предусмотрен поэтапный переход сжиженного нефтяного газа на ЭТП до конца 2021 года до 80% от общего объема реализации СНГ», - сказал вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев на брифинге в СЦК.

Исключение делается для промышленных потребителей, использующих его в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки.

По состоянию на июль текущего года 50% объемов СНГ реализуется через товарные биржи. Кроме этого, для снижения административных барьеров для бизнеса, с 1 января 2022 года предполагается отмена института аккредитации газосетевых организаций.

По словам вице-министра, переход на электронные торги повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованное ценообразование на СНГ, что позволит модернизировать заводы производителей. Предполагается, что продажа на бирже обеспечит прозрачность сделок на рынке и исключит теневой экспорт сжиженного газа.



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#Энергетика   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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