Когда Казахстан полностью перейдет на электронные торги сжиженным газом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда Казахстан полностью перейдет на электронные торги сжиженным газом? На этот вопрос ответил вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Реализация сжиженного нефтяного газа (СНГ) полностью перейдет на электронные торги в январе 2022 года. Для этого Казахстан принял соответствующие поправки в Закон «О газе и газоснабжении».
«В рамках поправок с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан согласован график, в котором предусмотрен поэтапный переход сжиженного нефтяного газа на ЭТП до конца 2021 года до 80% от общего объема реализации СНГ», - сказал вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев на брифинге в СЦК.
Исключение делается для промышленных потребителей, использующих его в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки.
По состоянию на июль текущего года 50% объемов СНГ реализуется через товарные биржи. Кроме этого, для снижения административных барьеров для бизнеса, с 1 января 2022 года предполагается отмена института аккредитации газосетевых организаций.
По словам вице-министра, переход на электронные торги повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованное ценообразование на СНГ, что позволит модернизировать заводы производителей. Предполагается, что продажа на бирже обеспечит прозрачность сделок на рынке и исключит теневой экспорт сжиженного газа.
- За годы Независимости добыча газа в Казахстане увеличилась в семь раз
- Как углеродный налог Евросоюза ударит по экономике Казахстана
- Минэнерго РК инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»
- 180 инфраструктурных проектов реализуют в рамках ГЧП в ВКО
- КТЖ за 7 месяцев перевез 52,1 млн тонн экспортных грузов
- Около 4 млн тонны зерна экспортировал Казахстан в 2021 году посредством ЖД перевозок
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана