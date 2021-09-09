Когда Казахстан полностью откажется от угля, ответили в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов рассказал, когда Казахстан полностью откажется от использования угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации обязательств Парижского соглашения и достижения «нулевых» выбросов к 2060 году завершается работа по разработке Концепции углеродной нейтральности Казахстана. Для достижения нулевого баланса выбросов Казахстану предстоят значительные изменения, расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и переходу на биотопливо и водород», - пояснил вице-миинстр. на расширенном заседании Коллегии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По его словам, результаты Концепции показали необходимость снижения газа и нефтепродуктов и практически полный отказ от угля к 2060 году.

«Концепция будет представлена на 26-й конференции сторон по климату в Глазго в этом году», - добавил А. Примкулов.