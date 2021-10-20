Когда Казахстан перейдет от дефицита платежного баланса в зону профицита

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящий 5-летний период ожидается сокращение дефицита текущего счета платежного баланса и переход в зону профицита. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируемые Правительством меры по повышению несырьевого экспорта позволят существенно улучшить состояние платежного баланса Казахстана в прогнозном периоде», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития в предстоящий 5-летний период ожидается сокращение дефицита текущего счета платежного баланса и переход в зону профицита.

При сценарной цене на нефть 60 долларов США за баррель сальдо текущего счета платежного баланса переходит от дефицита (-)1,2% к ВВП в 2022 году к профициту (+)0,6% к ВВП в 2023 году и становится устойчивым на уровне (+)1,9% к ВВП в 2026 году.

«Национальный Банк продолжит активную работу совместно с Правительством для преодоления негативных последствий глобальной пандемии, снижения инфляционного давления и обеспечения макроэкономической стабильности», - резюмировал Ерболат Досаев.

Напомним, ранее Ерболат Досаев назвал основные причины роста инфляции в Казахстане.