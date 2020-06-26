Когда Казахстан откроет границы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежесуточный поток пересечения казахстанской границы снизился с 84 тыс. до 3,5 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель начальника департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежесуточный поток снизился по лицам с 84 тыс. до 3,5 тыс., а по транспортным средствам - с 20 до 4 тыс.», - сказал Олег Фисенко.

По его словам, действующий механизм позволил обеспечить потребности внутреннего рынка - выполнение международных обязательств и основные жизненно важные потребности населения.

«Вопрос открытия границ и восстановления прежнего порядка будет решаться поэтапно, на основе комплексного анализа, с учетом как минимум трех основных показателей. Первое, это улучшение эпидситуации в стране. Второе, возможность и условия возобновления международного воздушного и железнодорожного сообщения. Третье, открытие границ для казахстанцев согласно эпидситуации в тех странах, куда планируются поездки. На сегодняшний день по такой схеме возобновлено воздушное сообщение с Турцией, осуществляются рейсы с Южной Кореей», - пояснил Олег Фисенко.

Спикер подчеркнул, что пограничники готовы обеспечить организованный пропуск как в условиях ограничения, так и в условиях их поэтапного снятия.

Ранее сообщалось, что в Казахстане был изменен порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений.