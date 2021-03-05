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    12:04, 05 Март 2021 | GMT +6

    Когда Казахстан начнет продавать керосин через товарные биржи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о планах по реализации дизтоплива и керосина через товарные биржи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С марта текущего года планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, при этом объем реализации будет определяться в соответствии с ежемесячными Планами поставок, утверждаемыми Министерством в рамках Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с 3 квартала 2021 года», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии ведомства.

    Также, по его словам, в рамках протокольного поручения Главы государства от 5 сентября 2019 года «О вопросах развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан» в текущем году планируется завершение строительства реверса нефтепровода «Кенкияк-Атырау» производительностью до 6 млн тонн в год.

    «Реализация данного проекта позволит обеспечить надежную нагрузку Павлодарского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов западно-казахстанской нефтью и снизить нагрузку по поставкам нефти на внутренний рынок для нефтедобывающих компаний Кызылординской области, а также дисбаланс между поставками на внутренний рынок и экспорт», - заключил министр.


    Теги:
    Нефть/газ Другие государственные органы Астана Нефть Экономика
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