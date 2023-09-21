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    21:08, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Когда Казахстан может догнать по уровню развития экономику КНР – мнение министра

    Алибек Куантыров
    Фото: primeminister.kz.

    Когда Казахстан сможет достичь в экономическом развитии уровня развитых стран мира? На этот вопрос ответил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Догнать можно. Но мы должны делать это динамично. Например, в Китае 1,5 миллиарда человек. А теперь попробуем сравнить, во сколько раз у них население больше населения Казахстана. Конечно, там есть человеческий капитал. У него тоже есть ресурсы. И самое главное, наша беда в том, что у нас нет выхода к открытому морю. Это приносит нам дополнительные расходы. А в Китае путь к открытому морю открыт, - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса

    Он также заявил, что разрыв в развитии между экономикой Китая и экономикой Казахстана можно преодолеть за 30 лет.

    - Нужно подсчитать, на сколько лет мы отстаем. Можно достичь этих показателей через 20-30 лет. Ведь мы ставим перед собой цель войти в число 30 развитых стран. На мой взгляд, это возможно, - отметил Алибек Куантыров.

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