Когда Казахстан достигнет углеродной нейтральности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан добился прогресса в улучшении качества воздуха. Об этом на брифинге в СЦК заявил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан добился прогресса в улучшении качества воздуха, в построении более зеленого будущего. В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - сказал Якуп Бериш.

Постоянный представитель ПРООН в РК добавил, что согласно недавно принятому Экологическому кодексу ожидается, что 50 крупнейших компаний, на долю которых приходится 80% выбросов в Казахстане, заменят свои старые технологии на наилучшие доступные технологии к 2025 году.

«Ожидается, что поддержка зеленых проектов увеличится до 5% в 2021 году с дальнейшим ростом на 9% в течение последующих пяти лет», - отметил Якуп Бериш.

Ранее он сообщил , сколько человек умирает по причине загрязнения воздуха в мире.

«В целом, 6,7 млн смертей в 2019 году так или иначе было связано с загрязнением воздуха. Это является четвертым по значимости фактором риска смерти и инвалидности во всем мире», - сказал Якуп Бериш на брифинге в СЦК.