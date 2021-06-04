Когда Казахстан достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 - эксперт назвал сроки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон поделился мнением касательно окончания пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы четко знаем, что есть три страны, где ситуация либо закончилась (Израиль), либо близка к окончанию (США и Великобритания). Эти страны очень четко нам показали: ситуация стремится к нулю после достижения 70% вакцинированных людей в этой стране. К примеру, сегодня в Израиле около 40 человек находятся в реанимации. Кто-то уходит (умирает - ред.), потому что, несмотря на все возможности израильской медицины, это слишком тяжелая болезнь», - сказал Рафаил Розенсон, выступая в лектории Минздрава.

В качестве примера он привел Италию, Испанию и США.

«Но все-таки, по сравнению с теми потерями, которые несли мы в прошлом году, 40 человек в реанимации на аппаратах ИВЛ - это не так, как было в прошлом году, когда десятки тысяч одновременно болели в Италии и в Испании. Они были первыми, кто начал (вакцинацию - ред.) в декабре прошлого года, к марту они добились 65%, и после этого практически все заканчивается. В США начали в январе, значительных успехов добились к маю, у них на сегодня около 70% и тоже ситуация с заболеваемостью стремится к минимальным цифрам. Догоняют их британцы», - отметил спикер.

Аллерголог выразил уверенность, что победить инфекцию удастся только путем массовой вакцинации.

«Что бы ни кричали антиваксеры, в любом случае мир показывает победу для тех, кто вакцинировал больше 75%. Ситуация прекращается, вирусу нет возможности так легко прыгать с одного на другого и поддерживать самого себя. 70-75% - это те минимальные цифры, которые нужны для того, чтобы «мы упали» (снизилась заболеваемость в РК - ред.). Когда мы придем к этому уровню? Г-н Цой 1 июня отчитывался, и, насколько я понимаю, у него возможности обеспечить 2 млн вакцинаций в месяц. Если мы пойдем такими темпами, то желаемых 11 млн для достижения показателя в 60% коллективного иммунитета, мы добьемся к концу сентября», - заключил Р. Розенсон.



