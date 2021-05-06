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    18:25, 05 Май 2021 | GMT +6

    Когда к «Ashyq» подключатся школы и вузы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, какие еще организации планируется подключить к приложению «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас, вы знаете, в «Ashyq» вошли в основном все организации сервиса. Но помимо этого есть организации, которые готовы использовать программу «Ashyq» для того, чтобы обезопасить граждан, которые находятся, работают или учатся в этих организациях - банки, отдельные организации образования. Сейчас эти заявки отрабатываются. Мы даем возможность в том числе, потому что программа «Ashyq» дает какое преимущество. Она позволяет видеть, не болеют ли коронавирусом граждане, которые заходят в заведение», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

    По его словам, есть большая проблема с сознательностью отдельных граждан.

    «Мы за время работы программы «Ashyq» выявили 900 граждан, которые должны были находиться дома, которые болели коронавирусом, которые знали о том, что они болеют и могут быть заразными. Они являются потенциальным источником заражения. Также выявили 500 граждан, которые были в близком контакте. Для нас очень важно и для тех организаций, которые хотят присоединиться к программе, обеспечить безопасность всех граждан», - отметил министр.

    «В настоящий момент учебные заведения еще не подключились. НПП «Атамекен» как раз занимается включением организаций в эту программу. Данные организации обращаются в НПП «Атамекен» для того, чтобы стать участником. Им разъясняют правила участия и какие требования. Как только такие заявки появятся, эти организации будут допущены в систему», - заключил А. Цой.



    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Образование Минздрав РК
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