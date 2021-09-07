Когда инфляция войдет в целевой коридор 4-6%, рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального Банка Ерболат Досаев доложил о планах по снижению инфляции в рамках поручения Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен. В случае эффективной реализации предложенных со стороны Правительства мер по снижению немонетарных факторов инфляции, Национальный Банк подтверждает свою готовность для принятия решений по смягчению денежно-кредитных условий с учетом достижения стабильности цен», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он назвал примерные сроки возвращения инфляции в предельно допустимые целевые коридоры.

«Считаю, что исполнение поручений Главы государства по вхождению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году и 4-5% в 2023-2024 годах будет достигнуто в результате полноценной реализации всего Комплекса мер», - заключил Ерболат Досаев.

Напомним, в части снижения инфляции Нацбанк рассчитывает на соглашение между тремя государственными органами.