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    12:04, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда инфляция войдет в целевой коридор 4-6%, рассказали в Нацбанке РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального Банка Ерболат Досаев доложил о планах по снижению инфляции в рамках поручения Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный Банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен. В случае эффективной реализации предложенных со стороны Правительства мер по снижению немонетарных факторов инфляции, Национальный Банк подтверждает свою готовность для принятия решений по смягчению денежно-кредитных условий с учетом достижения стабильности цен», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Он назвал примерные сроки возвращения инфляции в предельно допустимые целевые коридоры.

    «Считаю, что исполнение поручений Главы государства по вхождению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году и 4-5% в 2023-2024 годах будет достигнуто в результате полноценной реализации всего Комплекса мер», - заключил Ерболат Досаев.

    Напомним, в части снижения инфляции Нацбанк рассчитывает на соглашение между тремя государственными органами.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Ерболат Досаев Экономика
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