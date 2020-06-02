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Когда и как проведут ЕНТ, рассказал Асхат Аймагамбетов

2 Июня 2020 09:46
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Когда и как проведут ЕНТ, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как идет подготовка к проведению ЕНТ, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего для участия в ЕНТ зарегистрировано 131 755 заявлений. ЕНТ будет проводиться в установленные сроки с 20 июня по 5 июля с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил на базе 161 пункта проведения ЕНТ», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Глава МОН добавил, что для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции будут проводиться дезинфекционные мероприятия.

«Для минимизации рисков коронавирусной инфекции будет предпринято пять мер дезинфекции, также будет проводиться электронная сертификация по выдаче грантов, мы тоже будем электронно проводить эту работу», - добавил Асхат Аймагамбетов.



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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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