Когда и как начнется обучение в магистратуре и докторантуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда и как начнется обучение в магистратуре и докторантуре, напомнили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

МАГИСТРАТУРА

Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно.

31 августа заканчивается комплексное тестирование;

до 5 сентября принимаются заявления на грант;

7 сентября планируется объявление результатов конкурса по присуждению грантов;

с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению грантов МИО (акиматы);

до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы.

Для магистрантов 2 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям магистрантов.

Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.

Для уточнения данного графика магистрантам необходимо обратиться в свои вузы.

ДОКТОРАНТУРА

Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме.

Для докторантов 1 курса обучение будет проводиться в дистанционном формате.

Для докторантов 2-3 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов.

Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.

Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы.

ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Обучение в интернатуре и резидентуре будет осуществляться в очно-дистанционном формате.







