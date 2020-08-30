Когда и как начнется обучение в магистратуре и докторантуре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда и как начнется обучение в магистратуре и докторантуре, напомнили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
МАГИСТРАТУРА
Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно.
31 августа заканчивается комплексное тестирование;
до 5 сентября принимаются заявления на грант;
7 сентября планируется объявление результатов конкурса по присуждению грантов;
с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению грантов МИО (акиматы);
до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы.
Для магистрантов 2 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям магистрантов.
Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.
Для уточнения данного графика магистрантам необходимо обратиться в свои вузы.
ДОКТОРАНТУРА
Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме.
Для докторантов 1 курса обучение будет проводиться в дистанционном формате.
Для докторантов 2-3 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов.
Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.
Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы.
ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА
Обучение в интернатуре и резидентуре будет осуществляться в очно-дистанционном формате.
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