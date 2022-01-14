Когда и где начнется прием заявок на возмещение ущерба бизнесу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда и где начнется прием заявок на возмещение ущерба бизнесу, рассказали в НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в нацпалате, прием заявок начнется сразу после утверждения механизма на платформе InfoKazakhstan.kz, там уже имеется техническая готовность к запуску работы.

Платформа является важным компонентом Цифровой экосистемы НПП, где будет обеспечена эффективная обратная связь бизнеса с государством, также упрощен процесс получения более 370 госуслуг и 230 мер господдержки для бизнеса.

«Кроме того, с 11 января 2022 года неравнодушные предприниматели и казахстанцы могут помочь пострадавшим бизнесменам быстрее восстановить и запустить объекты малого бизнеса, направив помощь в Фонд «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве». На сегодняшний день Фондом разрабатываются четкие правила, при этом подходы будут скоррелированы с механизмом, утвержденным правительственной комиссией», - пояснили в пресс-службе НПП «Атамекен».

Помимо проводимой работы по разработке и утверждению механизма возмещения ущерба предпринимателям, НПП «Атамекен» готовит пакет предложений в Правительство по дальнейшей поддержке бизнеса, пострадавшего во время ЧП.