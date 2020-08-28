Когда и где купить коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября 2020 года коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге поступят в продажу во все территориальные филиалы Национального Банка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Адреса филиалов указаны на сайте Национального Банка. Монеты из серебра и из сплава мельхиор можно будет приобрести через интернет-магазин Национального Банка.

Напомним, Национальный Банк Казахстана выпустил в обращениеданные монеты 10 августа 2020 года. Их выпуск был приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина реализация монет ранее была отложена.