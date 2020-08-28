+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 20 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда и где купить коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL»

28 Августа 2020 10:32
Поделиться:
Когда и где купить коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября 2020 года коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге поступят в продажу во все территориальные филиалы Национального Банка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Новости по теме
Абай определил духовные горизонты нации на столетия вперед – круглый стол в Москве
Академия Абая планирует издать более 20 книг до конца года – Ерлан Сыдыков Стихи Абая находят дорогу к сердцу каждого человека – Шерзод Пулатов В Атырау Дворец молодежи и школьников будет носить имя Абая

Адреса филиалов указаны на сайте Национального Банка. Монеты из серебра и из сплава мельхиор можно будет приобрести через интернет-магазин Национального Банка.

Напомним, Национальный Банк Казахстана выпустил в обращениеданные монеты 10 августа 2020 года. Их выпуск был приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина реализация монет ранее была отложена.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нацбанк Казахстана   #Абай  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив