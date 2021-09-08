Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

ЛОНДОН - ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Масштабная прививочная кампания дает надежду на относительно скорое возвращение к нормальной жизни, отмечают авторы опубликованной в конце июля в журнале Американского медицинского сообщества JAMA статьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Описанные в работе четыре возможных сценария «представляют собой спектр потенциальных развязок, которыми может разрешиться эпидемия Covid-19».

Сценарий первый - полное искоренение (eradication). Он предусматривает, что медикам удастся окончательно стереть Covid-19 с лица Земли, как это почти полвека назад произошло с вирусом натуральной оспы.

«Более реалистичной задачей на краткосрочную перспективу» авторы называют изгнание инфекции (elimination), то есть временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер - по сути, полного закрытия границ и изоляции от внешнего мира. Самый известный подобный пример на сегодняшний день – ситуация с вирусом кори. Благодаря массовой вакцинации в детском возрасте в наши дни вспышки этой болезни случаются редко и их удается относительно быстро взять под контроль.

Третий сценарий - жизнь с вирусом (cohabitation) – исходит из того, что разработанные вакцины (а скорее их будущие модификации) будут и дальше защищать лишь от тяжелого течения Covid-19 и летального исхода. В таких условиях там, где вакцинированных много, вирус перестанет представлять смертельную опасность и фактически Covid-19 превратится в сезонную простуду. Конечно, иногда заболевать будут и привитые – за счет снижения у них общего иммунитета, естественного падения со временем уровня антител или новых мутаций вируса. Однако большая часть населения в любой момент времени будет достаточно защищена, чтобы масштабных вспышек тяжело протекающей болезни можно было избежать.

И, наконец, четвертый сценарий - масштабное разгорание (conflagration). Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения планеты останется непривитой - будь то вследствие проблемы с доступностью вакцины, медицинских противопоказаний, низкого иммунного статуса или просто личного нежелания. В таком случае вирус продолжит стремительно распространяться – а следовательно, и мутировать.