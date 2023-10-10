Когда казахстанские госслужащие начнут публиковать свои доходы

Решение об обязательной публикации декларации о доходах и имуществе со стороны госслужащих будет приниматься после 2025 года. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Относительно публикации всех деклараций – мы к этому постепенно идем. Сейчас у нас уже реализуется второй этап всеобщего декларирования. Мы соберем информацию до конца 2025 года и потом будем принимать решение. Поскольку не факт, что у каждого госслужащего имущество оформлено на себя либо на членов семьи. Мы должны сперва обелить экономику, - сказал он на пресс-конференции после заседания Правительства РК.

Он добавил, что сам полностью сдал декларацию, направил ее в кадровую службу и воспользовался опцией «опубликовать». Вопрос, почему она не была опубликована, он пообещал задать руководителю службы.



Присутствовавшие на встрече с журналистами министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что готов опубликовать информацию о своих доходах и имуществе, министр национальной экономики Алибек Куантыров согласился с Еруланом Жамаубаевым о том, что движение к принятию положительного решения будет постепенным.



Напомним, с 1 января 2023 года декларацию о доходах и имуществе продолжают представлять лица, вошедшие в 2021 году в первый этап всеобщего декларирования и представившие ранее декларацию об активах и обязательствах. К ним относятся государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц.



На втором этапе – с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.



Таким образом, работники государственных учреждений и их супруги, работники квазигосударственного сектора и их супруги, вошедшие в систему всеобщего декларирования с 1 января 2023 года путем представления декларации об активах и обязательствах (формы 250.00) в 2023 году, предоставляют декларацию о доходах и имуществе (формы 270.00) в 2024 году.



На третьем этапе – с 1 января 2024 года декларированию подлежат руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.



На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларированию подлежит остальная категория граждан.