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вчера 22:14
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вчера 21:37
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вчера 21:03
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Когда госслужащим разрешат проносить смартфоны на работу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал, когда госслужащим вновь разрешат проносить смартфоны в государственные учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сегодня постановление уже практически со всеми госорганами согласовали. В ближайшее время внесем этот документ в Правительство. После утверждения, надеюсь, что все эти вопросы будут отрегулированы», - сказал Аскар Жумагалиев в кулуарах Astana Hub.
По его словам, большая часть работы в этом направлении уже проделана.
В августе текущего года разрешить госслужащим пользоваться смартфонами в стенах госорганов призвал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.
«Для того чтобы установить обратную связь с обществом, есть значительная потребность в использовании смартфонов. Например, в пункте 15 статьи 4 Закона «О государственной службе» указано, что «Государственная служба в Республике Казахстан основывается на принципах учета общественного мнения и гласности», - сказал Д. Жазыкбаев на круглом столе «Роль Конституции в условиях трансформации государства и общества в эпоху цифровой цивилизации», посвященном Дню Конституции РК.
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