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Когда госслужащим разрешат проносить смартфоны на работу

2 Октября 2019 13:32
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Когда госслужащим разрешат проносить смартфоны на работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал, когда госслужащим вновь разрешат проносить смартфоны в государственные учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сегодня постановление уже практически со всеми госорганами согласовали. В ближайшее время внесем этот документ в Правительство. После утверждения, надеюсь, что все эти вопросы будут отрегулированы», - сказал Аскар Жумагалиев в кулуарах Astana Hub.

По его словам, большая часть работы в этом направлении уже проделана.

В августе текущего года разрешить госслужащим пользоваться смартфонами в стенах госорганов призвал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.

«Для того чтобы установить обратную связь с обществом, есть значительная потребность в использовании смартфонов. Например, в пункте 15 статьи 4 Закона «О государственной службе» указано, что «Государственная служба в Республике Казахстан основывается на принципах учета общественного мнения и гласности», - сказал Д. Жазыкбаев на круглом столе «Роль Конституции в условиях трансформации государства и общества в эпоху цифровой цивилизации», посвященном Дню Конституции РК.

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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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